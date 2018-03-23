Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы

Фото Алексея Пирязева.

С 1 ноября 2017 года по сегодняшний день отремонтировано более 130 участков улиц регионального центра.

В Туле ямочный ремонт дорог перешел в активную фазу. Аварийно-восстановительные работы проводятся литым асфальтобетоном.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал подробнее о проводимых работах на улицах города.

На сегодняшний день работы ежедневно выполняют девять бригад следующих подрядных организаций: ООО «КС-Строй», ООО «ЮконСтройКомплект», ООО «Каскад», ООО «Мегастрой», АО «Спецавтохозяйство», ООО «МегаСпортСтрой». Также на дорогах работают две бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы». Ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Дмитрий Борисов – С начала производства работ по настоящее время выполнены работы в объеме 16000 м². Более 130 объектов улично-дорожной сети было отремонтировано литым асфальтобетоном. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Он пояснил, что согласно технологии с момента фрезерования ям до закрытия ее литым асфальтом должно проходить не более суток. Место проведения ремонта должно быть огорожено и отмечено знаками дорожного движения.

Дмитрий Борисов также напомнил, что аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта – один год.

Сегодня, 23 марта, работы ведутся на следующих объектах: ул. Демидовская Плотина, ул. Демонстрации (от ул. Фрунзе до пл. Восстания), в районе кольца Московского вокзала, ул. Гастелло, ул. Скуратовская.