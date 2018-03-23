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Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы
Фото Алексея Пирязева.

Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы

С 1 ноября 2017 года по сегодняшний день отремонтировано более 130 участков улиц регионального центра.

В Туле ямочный ремонт дорог перешел в активную фазу. Аварийно-восстановительные работы проводятся литым асфальтобетоном.
 
Начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал подробнее о проводимых работах на улицах города.
 
 
На сегодняшний день работы ежедневно выполняют девять бригад следующих подрядных организаций: ООО «КС-Строй», ООО «ЮконСтройКомплект», ООО «Каскад», ООО «Мегастрой», АО «Спецавтохозяйство», ООО «МегаСпортСтрой». Также на дорогах работают две бригады МКУ «Сервисный центр города Тулы». Ямочный ремонт производится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.
 
Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов

– С начала производства работ по настоящее время выполнены работы в объеме 16000 м². Более 130 объектов улично-дорожной сети было отремонтировано литым асфальтобетоном. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
 
Он пояснил, что согласно технологии с момента фрезерования ям до закрытия ее литым асфальтом должно проходить не более суток. Место проведения ремонта должно быть огорожено и отмечено знаками дорожного движения.
 
 
Дмитрий Борисов также напомнил, что аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта – один год. 
 
Сегодня, 23 марта, работы ведутся на следующих объектах: ул. Демидовская Плотина, ул. Демонстрации (от ул. Фрунзе до пл. Восстания), в районе кольца Московского вокзала, ул. Гастелло, ул. Скуратовская.
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Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 1
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 2
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 3
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 4
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 5
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 6
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 7
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 8
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 9
Начальник отдела дорожного хозяйства рассказал, как правильно латать ямы на дорогах Тулы, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:30 −10
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