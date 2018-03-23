Как видно на фото, поврежден значительный участок кровли. Сейчас его локализуют. Задача – не дать рухнуть остальной части.

коротко

Кровля рухнула 23 марта в 11.10.

Адрес: дом №15/2 по ул. Рихарда Зорге (Пролетарский округ Тулы).

Основная причина: толщина снега составляла более 35 см. Его не чистили

УК, обслуживающая дом: РЭМС.

Что решили на комиссии: