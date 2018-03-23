Как видно на фото, поврежден значительный участок кровли. Сейчас его локализуют. Задача – не дать рухнуть остальной части.
Кровля рухнула 23 марта в 11.10.
Адрес: дом №15/2 по ул. Рихарда Зорге (Пролетарский округ Тулы).
Основная причина: толщина снега составляла более 35 см. Его не чистили
УК, обслуживающая дом: РЭМС.
Что решили на комиссии:
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УК сегодня расчистить кровлю и накрыть участок армированной пленкой;
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до 10.00 24 марта УК предоставить в администрацию график проведения работ по восстановлению кровли.