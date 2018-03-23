Госдума исключит УК-должников из расчетов за ЖКУ

Управляющие компании можно будет исключить из расчетов собственников за тепло, горячую и холодную воду, а также газ.

В пятницу, 23 марта, Госдума в третьем окончательном чтении рассмотрит закон о «прямых» договорах с поставщиками коммунальных ресурсов.

Предполагается, что закон заработает с 1 апреля 2018 года.

Депутаты предлагают исключить из расчетов управляющие компании, имеющие долги перед ресурсоснабжающими организациями. Инициативу поддерживает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Законопроект предлагает переводить те дома на прямые расчеты, чьи управляющие компании не платят за предоставленные коммунальные ресурсы два месяца и более. Право отказаться от посреднических услуг УК будет у поставщика ресурсов. В этом случае он сможет напрямую выставлять квитанции потребителям. При этом управляющая компания останется «единым окном» для разъяснения всех вопросов потребителей, отмечает « Российская газета ».

Право перейти на «прямые» договоры с поставщиками ресурсов появится и у собственников. Они могут воспользоваться им, если качество работы управляющей компании их не устраивает. Для этого необходимо будет провести общедомовое собрание. При этом факт долгов в этом случае роли не играет.

У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к осуществлению расчетов и предоставления платежных документов гражданам напрямую. При этом в ряде регионов сохранится порядок расчетов за коммунальные ресурсы через Единые расчетные центры (ЕРЦ). «Мы постарались сделать, чтобы законопроект не коснулся тех субъектов Федерации, где уже грамотно, четко работают ЕРЦ», — отметил Михаил Мень.