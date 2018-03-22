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Погода в Туле 23 марта: оттепель, порывистый ветер и облачность
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 23 марта: оттепель, порывистый ветер и облачность

Синоптики обещают низкое атмосферное давление и небольшой снег.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег. Днем небольшие осадки, (по данным сайта Метеоинфо, до 2 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -10 до -5, днём до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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