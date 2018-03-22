Ясногорская семья, воспитывающая восьмерых детей, обратилась за помощью к Алексею Дюмину

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Многодетная семья из Ясногорска попросила главу региона помочь с улучшением жилищных условий. Сейчас родители воспитывают восьмерых детей. Алексей Дюмин поручил министерству труда и социальной защиты Тульской области проработать этот вопрос.

Жительница Узловой обратилась к губернатору с просьбой о ремонте тротуара возле городской школы № 22 – пешеходные дорожки разбиты, в некоторых местах отсутствует асфальт. В 2016 году на перекрестке рядом с общеобразовательным учреждением установили светофор, который до сих пор не работает.

Глава администрации района Николай Терехов рассказал, что работа по благоустройству этой территории ведется на протяжении трех лет. Возле школы установлено ограждение, оборудован пешеходный переход. В бюджете предусмотрены средства на благоустройство тротуара – к 1 октября работы будут выполнены. На светофорный объект получено техническое задание, в этом году он будет подключен.

Жители деревни Татьево Большой Тулы попросили помочь газифицировать их дома. Этот вопрос они не могут решить долгое время. Глава администрации города Евгений Авилов пояснил, что сроки переносятся из-за некорректно составленной документации. Жители сами нашли проектировщика и за свой счет разработали проект, который проходит экспертизу. К работам по газификацию приступят в июле. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.