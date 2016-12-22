Тулячки снялись в клипе SEREBRO

Двадцать тулячек снялись в новом клипе трио SEREBRO My money. По сути, из их танцевального номера состоит весь клип. Хореограф постановки Милана Чупаева рассказала Myslo, как девушек заприметили, и что происходило за кадром.



Милана Чупаева.

- Как о вас узнали продюсеры? Ведь танцевальных коллективов в России тысячи…

- Я сняла танцевальное видео под песню SEREBRO Сhocolate. И однажды — звонок в час ночи. Оказалось, звонят из продюсерского центра группы. Сказали, что смотрели мое видео всем офисом и признались, что оно даже круче, чем официальный клип. Прогуглив, узнали, что у меня своя большая танцевальная школа. И предложили мне стать хореографом постановки для нового клипа SEREBRO. Я была без ума от счастья! Им понадобились 20 девушек и один парень для танца. У нас уже все было схвачено.

- Как проходили репетиции?

- Мы тренировались чуть больше недели. Многие девочки впервые участвовали в съемках, поэтому было трудно, нервно. Номер был на четыре минуты — с акробатикой, фишками и переходами. Но, к сожалению, показали не всё.

Мы волновались. Все было очень долго и строго. Максим Александрович серьезно подходит к делу! И в этот день, к тому же, он был не в настроении.

Как только мы вышли на площадку и станцевали, он улыбнулся. Но потом задал вопрос «Кто хореограф?». Вся съемочная группа напрягалась: мы думали, сейчас начнётся разбор полетов. Но боялись зря.

Я подошла к нему, села рядом, и он спокойной по камере показал, что надо изменить. Потом поинтересовался, сколько лет я танцую.

А дальше последовало: «Ну номер конечно…» и продолжительная пауза. «…Крутой! Не ожидал, что выйдет так гладко».

Добавил еще, что я далеко пойду, и что мы спасли этот клип.

- Какие впечатления от работы с известным продюсером?

- Когда сидишь с ним рядом, мурашки пробирают все тело: у Фадеева очень мощная, но в то же время положительная энергетика.

Я говорю о нем как о профессионале: это ни в коем случае не фанатизм. Его комментарии в мой адрес — высшая похвала проделанной работе. Впечатления, полученные от сотрудничества с ним, яркие, сильные. Это можно сравнить с адреналином!

- С девочками из группы общались?

- Да, они часто подходили к нам, хвалили, говорили, как и Фадеев, что такого не ожидали. Мы общались на отстраненные темы на съемках.

Работа с ними приятная и ненапряжная — чистый кайф! Девчонки нас очень поддерживали.

- Ну и твои общие впечатления от проекта: ты счастлива? Все удалось?

- Безусловно! Ведь по номеру не было никаких советов и ограничений — полная моя фантазия.

Но мы справились и получили лучшие комментарии от всего продюсерского центра Макса Фадеева. Я рада! И благодарна всем, кто посодействовал нашему участию.



Катя Кищук.

А мы напомним: тулячки уже в не первый раз покоряют Максима Фадеева. Так в этом году солисткой SEREBRO стала наша землячка Катя Кищук.