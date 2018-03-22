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В Новомосковске мужчина починил чужой «Дастер» и спьяну разбил его
Фото nizhniy-novgorod-auto

В Новомосковске мужчина починил чужой «Дастер» и спьяну разбил его

Интересно, что угонщик завладел чужим транспортным средством, которое находилось в его собственном гараже.

Сотрудники полиции в Новомосковске установили подозреваемого в угоне автомобиля.

По предварительным данным, к 53-летнему местному жителю, занимающемуся ремонтом автотранспорта, обратился его знакомый. Мужчина попросил помочь с ремонтом «Рено Дастер» 2013 года выпуска. Мастер оставил иномарку в своём гараже для выполнения заказа.

Предположительно, в дальнейшем, находясь в состоянии опьянения, он решил покататься по городу, и для этого забрал из собственного гаража чужую машину.

Но во время поездки не справился с управлением и совершил ДТП, в котором никто не пострадал. При выяснении обстоятельств происшествия полицейские установили, что водитель управлял автомобилем неправомерно.

Таким образом, к законному владельцу машина вернулась не только не отремонтированной, но ещё и с другими повреждениями.
Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния. В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (угон).

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:04 +1
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