Фото thecut.com
В Щекинском районе с реализации сняли 8 партий одежды и белья
Решение было принято после проверки Роспотребнадзора.
Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в магазине одежды и нижнего белья в Советске Щекинского района.
В ходе проверки выяснилось, что трикотажные изделия не были должным образом промаркированы, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза.
В результате с реализации снято 8 партий одежды и белья.
В отношении владельцев магазина возбуждено два дела об административных правонарушениях, а также назначен штраф — 20 000 рублей.
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