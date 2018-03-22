В Щекинском районе с реализации сняли 8 партий одежды и белья

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Решение было принято после проверки Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в магазине одежды и нижнего белья в Советске Щекинского района.

В ходе проверки выяснилось, что трикотажные изделия не были должным образом промаркированы, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза.

В результате с реализации снято 8 партий одежды и белья.

В отношении владельцев магазина возбуждено два дела об административных правонарушениях, а также назначен штраф — 20 000 рублей.