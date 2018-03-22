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Чемпионат по киберспорту: Гранд-финал пройдет в Туле в эти выходные

Чемпионат по киберспорту: Гранд-финал пройдет в Туле в эти выходные

LAN-финал Natural Selection состоятся 24-25 марта.

В субботу, 24 марта, пройдут финалы по Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive

В воскресенье, 25 марта, сыграют финалисты World of Tanks и Dota2.

Ориентировочное время начала:

* для Hearthstone и World of Tanks — 11.00
* для CS: GO и Dota2 — 14.00

Организаторы рекомендуют игрокам приходить раньше запланированного времени, чтобы настроиться и приготовиться к игре. Также обязательно принести с собой наушники-«вкладыши», чтобы ничто не могло отвлечь вас от происходящего на экране.

Также 24 марта с 11.00 начинают работать все интерактивные зоны, организованные партнерами чемпионата:

* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий
* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком
* Зона виртуальной реальности
* Робофутбол
* Чемпионат по киберфутболу
* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2)

Приходите, приводите друзей и присоединяйтесь к крупнейшему киберспортивному событию Тулы!

 

Напомним, в Туле пройдет первый открытый чемпионат по киберспорту в Тульской области — Natural Selection Championship 2018. Призовой фонд соревнований — 100 тысяч рублей.

Участники чемпионата попробуют свои силы в четырёх известных компьютерных играх: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, World of Tanks.

Победители турнира попадут в групповую стадию на отборочные игры на первый чемпионат России по компьютерному спорту.

Напомним, в июне 2016 года компьютерный спорт (киберспорт) был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта. В апреле 2017 года киберспорт был переведен во второй раздел реестра — «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» такие как футбол, хоккей, волейбол.
 
В период с октября по декабрь 2017 г. министерство спорта РФ последовательно утвердило подготовленные ФКС России правила по виду спорта, требования к судьям и требования к спортивным разрядам и условия их выполнения.

 

сегодня, в 15:46 +2
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