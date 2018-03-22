Чемпионат по киберспорту: Гранд-финал пройдет в Туле в эти выходные

В субботу, 24 марта, пройдут финалы по Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive

В воскресенье, 25 марта, сыграют финалисты World of Tanks и Dota2.

Ориентировочное время начала:



* для Hearthstone и World of Tanks — 11.00

* для CS: GO и Dota2 — 14.00



Организаторы рекомендуют игрокам приходить раньше запланированного времени, чтобы настроиться и приготовиться к игре. Также обязательно принести с собой наушники-«вкладыши», чтобы ничто не могло отвлечь вас от происходящего на экране.



Также 24 марта с 11.00 начинают работать все интерактивные зоны, организованные партнерами чемпионата:



* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий

* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком

* Зона виртуальной реальности

* Робофутбол

* Чемпионат по киберфутболу

* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2)



Приходите, приводите друзей и присоединяйтесь к крупнейшему киберспортивному событию Тулы!

Напомним, в Туле пройдет первый открытый чемпионат по киберспорту в Тульской области — Natural Selection Championship 2018. Призовой фонд соревнований — 100 тысяч рублей.