Чемпионат по киберспорту: Гранд-финал пройдет в Туле в эти выходные
LAN-финал Natural Selection состоятся 24-25 марта.
В субботу, 24 марта, пройдут финалы по Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive
В воскресенье, 25 марта, сыграют финалисты World of Tanks и Dota2.
Ориентировочное время начала:
* для Hearthstone и World of Tanks — 11.00
* для CS: GO и Dota2 — 14.00
Организаторы рекомендуют игрокам приходить раньше запланированного времени, чтобы настроиться и приготовиться к игре. Также обязательно принести с собой наушники-«вкладыши», чтобы ничто не могло отвлечь вас от происходящего на экране.
Также 24 марта с 11.00 начинают работать все интерактивные зоны, организованные партнерами чемпионата:
* Зона MSI с мощными компьютерами, на которых сможет поиграть в популярные игры любой желающий
* Танковые бои на радиоуправлении от Ростелеком
* Зона виртуальной реальности
* Робофутбол
* Чемпионат по киберфутболу
* Конкурс косплея (пройдет 25 марта между раундами финала по Dota2)
Приходите, приводите друзей и присоединяйтесь к крупнейшему киберспортивному событию Тулы!
Напомним, в Туле пройдет первый открытый чемпионат по киберспорту в Тульской области — Natural Selection Championship 2018. Призовой фонд соревнований — 100 тысяч рублей.
Участники чемпионата попробуют свои силы в четырёх известных компьютерных играх: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, World of Tanks.
Победители турнира попадут в групповую стадию на отборочные игры на первый чемпионат России по компьютерному спорту.