Тулячка Татьяна Карасева поборется за звание «Королевы Леса»

Фото из архива Татьяна Карасевой

Цель проекта «Королева Леса» – всестороннее развитие профессиональных достижений специалистов лесной отрасли. Конкурса должен создать символ успешной привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию.

За титул «Королевы Леса» будут бороться студентки профильных образовательных организаций, девушки, работающие в лесной отрасли, и представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику.

Первый этап всероссийского соревнования уже завершился. В заочном отборочном туре приняло участие около 300 красавиц из 30 регионов России. Тульскую область в финале «Королевы леса» будет представлять Татьяна Карасева – государственный инспектор министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Финал конкурса состоится 13 апреля в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала. Суперфинал пройдёт с 8 по 11 августа, а победительница получит титул «Королева Леса – 2018» и главный приз – автомобиль.