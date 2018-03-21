Центр Тулы замер в пробках из-за нескольких ДТП

Как сообщают очевидцы, в центральной части города образовались серьёзные пробки. Причиной стал обильный дневной снегопад и несколько мелких аварий.

По улицам Оборонной и Староникитской транспорт движется со скоростью не более 10 км/ч – неподалёку от выезда на улицу Рязанскую столкнулись две машины.

Проспект Ленина в сторону улицы Советской тоже «стоит» – из-за небольшой аварии рядом с «Парадизом». Кроме того, существенное затруднение движения наблюдается в районе Восточного обвода.