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Центр Тулы замер в пробках из-за нескольких ДТП

Центр Тулы замер в пробках из-за нескольких ДТП

Движение по основным улицам серьёзно затруднено.

Как сообщают очевидцы, в центральной части города образовались серьёзные пробки. Причиной стал обильный дневной снегопад и несколько мелких аварий.

По улицам Оборонной и Староникитской транспорт движется со скоростью не более 10 км/ч – неподалёку от выезда на улицу Рязанскую столкнулись две машины.

Проспект Ленина в сторону улицы Советской тоже «стоит» – из-за небольшой аварии рядом с «Парадизом». Кроме того, существенное затруднение движения наблюдается в районе Восточного обвода.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +4
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