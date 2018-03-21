новости
новости
Регистрация
Семья из Тульской области незаконно присвоила более 200 000 «чернобыльских»
Фото из архива Myslo.

Семья из Тульской области незаконно присвоила более 200 000 «чернобыльских»

В отношении пары возбуждено уголовное дело.

В Щекинский районный суд обратилась жительница поселка Теплое с иском о выселении ее невестки С.

Выяснилось, что сын заявительницы и его супруга были прописаны в поселке Теплое, включенном в перечень населенных пунктов в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С. получала двойные пособия на период декретного отпуска, а ее муж с 2013 года — денежные выплаты в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Фактически же пара проживает в Ефремове.  Размер выплаченного за три года пособия составил 200 246,33 рублей.

Прокуратура провела по данному факту проверку и возбудила в отношении С. Уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Материалы проверки в отношении супруга С. направлены в отдел полиции «Тепло-Огаревское» для решения вопроса об уголовном преследовании.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
Чернобыльские льготывыплатыпособиямошенничествоуголовное дело
Место
ТеплоеЕфремовТульская облатсь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Татьяна Карасева поборется за звание «Королевы Леса»
Тулячка Татьяна Карасева поборется за звание «Королевы Леса»
«Ростелеком»: итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году
«Ростелеком»: итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.