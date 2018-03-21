Семья из Тульской области незаконно присвоила более 200 000 «чернобыльских»

Фото из архива Myslo.

В Щекинский районный суд обратилась жительница поселка Теплое с иском о выселении ее невестки С.

Выяснилось, что сын заявительницы и его супруга были прописаны в поселке Теплое, включенном в перечень населенных пунктов в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С. получала двойные пособия на период декретного отпуска, а ее муж с 2013 года — денежные выплаты в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Фактически же пара проживает в Ефремове. Размер выплаченного за три года пособия составил 200 246,33 рублей.

Прокуратура провела по данному факту проверку и возбудила в отношении С. Уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Материалы проверки в отношении супруга С. направлены в отдел полиции «Тепло-Огаревское» для решения вопроса об уголовном преследовании.