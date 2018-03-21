Новая дорога «Тула–Новомосковск» будет платной

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.

Вблизи Новомосковска появится две новых дороги. Одна из них соединит трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Сейчас подготавливается обоснование проекта и разрабатывается концессионное соглашение.

Предположительный срок строительства — 2020−2023 годы.

Ещё одна дорога, которая появится рядом с Новомосковском, будет платной. Она будет объездной.

- В связи с высокой стоимостью работ рассматривается вариант государственно-частного партнерства и инфраструктурной ипотеки. Предположительный срок строительства — 2019−2020 годы, — сказал Родион Дудник.