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«Экологическая карта Тульской области» стала финалистом международного конкурса в Швейцарии

«Экологическая карта Тульской области» стала финалистом международного конкурса в Швейцарии

20 марта в Женеве наградили победителей и финалистов Международного конкурса.

Конкурс на соискание наград «Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества» проводился при участии учреждений ООН и международных организаций ЕЭК ООН, ЮНЭСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ.

Дипломом финалиста был отмечен проект «Экологическая карта и веб-сервис Красная книга Тульской области», разработанный по поручению главы региона региональным министерством природных ресурсов и экологии совместно с ГАУ ТО «Центр информационных технологий».

Это единственный проект из России в номинации «Электронная окружающая среда», который прошел все этапы конкурса, набрал наибольшее количество голосов и вошел в пятерку лучших в своей категории. Представителям Тульской области награду вручил генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао.

Цель конкурса — достижение устойчивого развития с помощью информационных и коммуникационных технологий. Тульская область впервые принимала участие в этом престижном международном конкурсе.

Всю доступную информацию об экологии региона можно найти на едином интернет-ресурсе проекта: экокарта71.рф.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:05 0
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