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В Туле разыскивают пропавшего молодого человека

В Туле разыскивают пропавшего молодого человека

27-летний Антон Четверик пропал 13 марта – ушёл на прогулку и не вернулся.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей региона оказать содействие в поисках 27-летнего жителя Пролетарского района Тулы. Антон Четверик 13 марта вышел из дома на прогулку и не вернулся.

Молодой человек нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве! Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза карие. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые брюки и кроссовки с белой подошвой.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(953)969-88-26, 8(800)700-54-52 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:57 +2
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