В Туле разыскивают пропавшего молодого человека

27-летний Антон Четверик пропал 13 марта – ушёл на прогулку и не вернулся.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей региона оказать содействие в поисках 27-летнего жителя Пролетарского района Тулы. Антон Четверик 13 марта вышел из дома на прогулку и не вернулся.

Молодой человек нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве! Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза карие. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые брюки и кроссовки с белой подошвой.