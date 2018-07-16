Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола ЧМ-2018

Проголосовать можно на сайте ФИФА до 23 июля.

Игрок сборной России нападающий Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола на чемпионате мира по футболу, пишет «Р-Спорт».

В список голосования вошел гол Дзюбы, забитый в ворота Египта. Посмотреть гол можно здесь.

Авторы других голов, которые вошли в список для голосования:

Денис Черышев (первый гол в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии);

Денис Черышев (гол в ворота хорватов в матче 1/4 финала чемпионата мира);

Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);

Начо Фернандес, Испания (португальцам);

Филиппе Коутиньо, Бразилия (швейцарцам);

Дрис Мертенс, Бельгия (панамцам);

Хуан Кинтеро, Колумбия (японцам);

Лука Модрич, Хорватия (аргентинцам);

Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);

Лионель Месси, Аргентина (нигерийцам);

Тони Кроос, Германия (шведам);

Джесси Лингард, Англия (панамцам);

Рикарду Куарежма, Португалия (иранцам);

Аднан Янузай, Бельгия (в матче группового турнира с англичанами);

Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);

Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);

Насер Шадли, Бельгия (японцам).

Проголосовать можно до 23 июля здесь.