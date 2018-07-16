Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола ЧМ-2018
Проголосовать можно на сайте ФИФА до 23 июля.
Игрок сборной России нападающий Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола на чемпионате мира по футболу, пишет «Р-Спорт».
В список голосования вошел гол Дзюбы, забитый в ворота Египта. Посмотреть гол можно здесь.
Авторы других голов, которые вошли в список для голосования:
- Денис Черышев (первый гол в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии);
- Денис Черышев (гол в ворота хорватов в матче 1/4 финала чемпионата мира);
- Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);
- Начо Фернандес, Испания (португальцам);
- Филиппе Коутиньо, Бразилия (швейцарцам);
- Дрис Мертенс, Бельгия (панамцам);
- Хуан Кинтеро, Колумбия (японцам);
- Лука Модрич, Хорватия (аргентинцам);
- Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);
- Лионель Месси, Аргентина (нигерийцам);
- Тони Кроос, Германия (шведам);
- Джесси Лингард, Англия (панамцам);
- Рикарду Куарежма, Португалия (иранцам);
- Аднан Янузай, Бельгия (в матче группового турнира с англичанами);
- Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);
- Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);
- Насер Шадли, Бельгия (японцам).
Проголосовать можно до 23 июля здесь.
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