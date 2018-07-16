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Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола ЧМ-2018

Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола ЧМ-2018

Проголосовать можно на сайте ФИФА до 23 июля.

Игрок сборной России нападающий Артём Дзюба претендует на звание автора лучшего гола на чемпионате мира по футболу, пишет «Р-Спорт».

В список голосования вошел гол Дзюбы, забитый в ворота Египта. Посмотреть гол можно здесь.

Авторы других голов, которые вошли в список для голосования:

  • Денис Черышев (первый гол в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии);
  • Денис Черышев (гол в ворота хорватов в матче 1/4 финала чемпионата мира);
  • Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);
  • Начо Фернандес, Испания (португальцам);
  • Филиппе Коутиньо, Бразилия (швейцарцам);
  • Дрис Мертенс, Бельгия (панамцам);
  • Хуан Кинтеро, Колумбия (японцам);
  • Лука Модрич, Хорватия (аргентинцам);
  • Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);
  • Лионель Месси, Аргентина (нигерийцам);
  • Тони Кроос, Германия (шведам);
  • Джесси Лингард, Англия (панамцам);
  • Рикарду Куарежма, Португалия (иранцам);
  • Аднан Янузай, Бельгия (в матче группового турнира с англичанами);
  • Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);
  • Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);
  • Насер Шадли, Бельгия (японцам).

Проголосовать можно до 23 июля здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 0
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