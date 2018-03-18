К 15.00 в Тульской области проголосовало более половины избирателей

В 15.45 председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко подвел промежуточный итог по явке на выборах Президента РФ.

По его словам, к 15.00 успели проголосовать 50,03% избирателей в Тульской области. Это на 7% больше, чем было на выборах Президента РФ в 2012 году на это же времяя.

В Дубенском районе, по словам председателя местной территориальной избирательной комиссии Лидии Мешковой, на 15.00 проголосовало 55,47% избирателей.

Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей поступят в 18.00.