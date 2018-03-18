новости
новости
Регистрация
К 15.00 в Тульской области проголосовало более половины избирателей

К 15.00 в Тульской области проголосовало более половины избирателей

В 15.45 председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко подвел промежуточный итог по явке на выборах Президента РФ.

По его словам, к 15.00 успели проголосовать 50,03% избирателей в Тульской области. Это на 7% больше, чем было на выборах Президента РФ в 2012 году на это же времяя.

В Дубенском районе, по словам председателя местной территориальной избирательной комиссии Лидии Мешковой, на 15.00 проголосовало 55,47% избирателей.

Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей поступят в 18.00.

Сюжет: Выборы-2018
Олимпийские чемпионы, участники ледового шоу Ильи Авербуха, встретились с тульскими журналистами
Жизнь Тулы и области
Олимпийские чемпионы, участники ледового шоу Ильи Авербуха, встретились с тульскими журналистами
сегодня, в 20:30, 6 243 0
Явка на 18.00: в Тульской области проголосовали более 61% избирателей
Жизнь Тулы и области
Явка на 18.00: в Тульской области проголосовали более 61% избирателей
сегодня, в 19:08, 54 773 -5
Избирательные участки в Тульской области обследовали кинологи с собаками
Жизнь Тулы и области
Избирательные участки в Тульской области обследовали кинологи с собаками
сегодня, в 18:00, 10 402 1
Два участка в Щекино посетили представители ОБСЕ
Жизнь Тулы и области
Два участка в Щекино посетили представители ОБСЕ
сегодня, в 17:29, 9 711 0
Все новости сюжета
сегодня, в 16:12 0
Другие статьи по темам
Событие
выборы Президента 2018
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выборы в Тульской области проходят в рамках закона
Выборы в Тульской области проходят в рамках закона
В Тульской области проголосовала 100-летняя жительница Донского
В Тульской области проголосовала 100-летняя жительница Донского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.