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Политолог Светлана Краюшкина: «Особенности выборов Президента-2018 – прозрачность и спокойствие»

Политолог Светлана Краюшкина: «Особенности выборов Президента-2018 – прозрачность и спокойствие»

В пресс-центре избирательной комиссии Тульской области состоялся брифинг политолога, а также наблюдателей от Общественной палаты региона.

В брифинге приняли участие политолог, проректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Светлана Краюшкина, а также наблюдатели от Общественной  палаты региона Тамара Головина и Татьяна Алексеева.
 
Как отметила Светлана Краюшкина, такой атмосферы открытости, которая была на участках сегодня, ранее не видела ни одна избирательная кампания в регионе. Это особенно важно с учетом того, что за выборами пристально следили как в России, так и за рубежом.
 
Светлана Краюшкина
- Система видеонаблюдения совершенствуется, и следить за ходом выборов на многих участках можно, не выходя из дома, - отметила Светлана Краюшкина, - и это тоже добавило прозрачности процессу. Еще одна особенность этих выборов – большая роль общественного контроля, включая предоставленную членам Общественной палаты возможность участвовать в выборах в качестве наблюдателей.
 
Наблюдатель от Общественного совета Тамара Головина:
- Все проходило открыто, прозрачно, никаких нарушений в Советском районе, где я была наблюдателем, отмечено не было. Недочеты устранялись в рабочем порядке, спокойно, размеренно и честно.
 
Наблюдатель от Общественного совета Татьяна Алексеева:
- Я впервые работала наблюдателем, была в избирательной комиссии Привокзального района. Все работало, как часы. Люди спокойно делали свою работу. Я не обнаружила ничего, что могло бы вызвать подозрения. Везде позитивная атмосфера, никаких проявлений недовольства и агрессивности я не увидела. Во время голосования один из Героев России сказал, что выборы - это праздник, а второй – что это начало новой большой работы.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:17 −6
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