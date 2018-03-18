В Тульской области проголосовала 100-летняя жительница Донского

У Любови Михайловны Кисляковой сегодня День рождения.

Для жительницы Донского Любови Михайловны Кисляковой день выборов стал двойным праздником. Сегодня она отмечает свой 100-летний юбилей. За праздничным семейным столом собрались многочисленные родственники: дети, внуки, правнуки и даже праправнуки.

Юбилярша проголосовала дома. К ней приехали члены участковой избирательной комиссии с переносной урной. Они поздравили Любовь Михайловну с юбилеем, вручили подарок и пожелали имениннице бодрости духа и семейного благополучия.

В Белевском районе работают 35 избирательных участков, два из них в районном центре - именные. На участке «Белевская пастила» избирателей встречают девушки в русских народных костюмах, предлагают чай со сладостями. Здесь же работает мастер кружевоплетения. В Центре развития культуры и туризма в кинозале с утра идут лучшие российские фильмы для детей и взрослых.

На именном участке поэта Василия Жуковского можно посмотреть театрализованное представление, рассказывающее о юности поэта.

Избирательный участок, посвященный знаменитому земляку графу Бобринскому работает в Богородицком районе. В одном из помещений избирательного участка развернута выставка, посвященная главным событиям жизни министра путей сообщения Российской империи. Экспонаты для нее предоставил Дворец-музей.

На площади Ленина в поселке Заокском проходит большой праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Для жителей работают торговые ряды.

Насыщенная культурная программа проходит в этот день в Веневском районе. Концерты для жителей проводят сотрудники Рассветского, Прудищинского, Козловского, Сетского, Кукуйского, Веневского сельских Домов культуры.