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Иностранные наблюдатели довольны организацией выборов в Тульской области

Иностранные наблюдатели довольны организацией выборов в Тульской области

Сегодня в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области состоялся брифинг с участием иностранных наблюдателей на выборах Президента РФ.

В частности, наблюдатель из Республики Беларусь Сергей Лущ отметил высокую активность избирателей.

- Люди идут голосовать целыми семьями, - подчеркнул Сергей Лущ. – Нас никто не ограничивал, мы имеем доступ ко всей информации. Никаких нарушений или провокаций в Тульской области мы не зафиксировали. Процесс голосования проходит максимально прозрачно и соответствует всем международным нормам.

Представитель Болгарии Милован Пеулич также отметил отсутствие нарушений и демократичность избирательного процесса.

На наблюдателя от Боснии и Герцеговины Александара Тихомирова Симова, по его словам, выборы произвели положительное впечатление. Особенно он отметил современные технологии и высокую явку.

Сюжет: Выборы-2018
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