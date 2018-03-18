новости
новости
Регистрация
Фоторепортаж: На Губернском катке Тулы выступили Олимпийские чемпионы и группа «Серебро»

Фоторепортаж: На Губернском катке Тулы выступили Олимпийские чемпионы и группа «Серебро»

В 21.00 на Губернском катке в Туле началось ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Программа продолжилась концертом на площади Ленина.

В Туле состоялись мероприятия праздничной программы «Россия в моем сердце», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.
 
Для туляков и гостей города выступили прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Маргарита Дробязко, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие в рамках программы «Вместе навсегда».
 
Знаменитые спортсмены еще вчера выступали во Владивостоке и приехали в Тулу сразу после девятичасового перелета. Фигуристы отметили, что на таком сильном морозе кататься непросто, но они готовы к испытаниям и показали запланированную программу.
 
 
Праздничные мероприятия завершились концертом группы «Серебро».
 
Эксклюзивное интервью с фигуристами читайте здесь.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:53 0
Другие статьи по темам
Событие
ледовое шоу Ильи Авербуха
Люди
Илья Авербух
Место
Тульская областьТула
Прочее
годовщина воссоединения Крыма с Россиейакция Россия в моем сердце

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Голосование на дому: как в этом случае подсчитывают голоса избирателей?
Голосование на дому: как в этом случае подсчитывают голоса избирателей?
Политолог Светлана Краюшкина: «Особенности выборов Президента-2018 – прозрачность и спокойствие»
Политолог Светлана Краюшкина: «Особенности выборов Президента-2018 – прозрачность и спокойствие»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.