Фоторепортаж: На Губернском катке Тулы выступили Олимпийские чемпионы и группа «Серебро»

В 21.00 на Губернском катке в Туле началось ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Программа продолжилась концертом на площади Ленина.

В Туле состоялись мероприятия праздничной программы «Россия в моем сердце», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

Для туляков и гостей города выступили прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Маргарита Дробязко, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие в рамках программы «Вместе навсегда».

Знаменитые спортсмены еще вчера выступали во Владивостоке и приехали в Тулу сразу после девятичасового перелета. Фигуристы отметили, что на таком сильном морозе кататься непросто, но они готовы к испытаниям и показали запланированную программу.

Праздничные мероприятия завершились концертом группы «Серебро».