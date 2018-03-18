3000 наблюдателей от Общественной палаты работают на выборах Президента РФ в Тульской области

- Общественная палата Тульской области впервые получила право выдвигать наблюдателей. Мы готовили их еще с декабря прошлого года. Кандидатов отбирали из общественных организаций, общественных советов и НКО. В итоге было подготовлено около 3000 наблюдателей. По данным на 11.00 18 марта от них никаких сигналов о нарушениях не поступало. Наша задача — обеспечить честные, открытые выборы. Именно на это настроены все наблюдатели, — отметил Александр Воронцов.

По словам координатора Совета молодых юристов Ассоциации юристов России Елизаветы Малахвей, больше половины наблюдателей готовили на базе ТулГУ — около 1700 человек. Каждый из них сам выразил желание принять участие в этой работе. Все наблюдатели прошли краткие курсы избирательного процесса и этики. В обучении принимали участие правоохранители и члены избиркома. Большое внимание уделялось разрешению и фиксации конфликтных ситуаций и возможных нарушений на избирательных участках.