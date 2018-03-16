Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП: Состоится ли концерт в Новомосковске?

Сейчас артисты находятся в больнице города Гусь-Хрустальный.

Музыкантов группы «Пикник» доставили в больницу после ДТП во Владимирской области. Об этом пишет «ТАСС».

– Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока неизвестны. Автобус с музыкантами попал в аварию, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы, — цитирует информагентство представителя группы Виктора Домбровского.

В связи с происшествием запланированный на 16 марта концерт группы в Рязани отменен.

Отметим, что музыканты должны были выступить в Новомосковске через месяц.

Состоится ли выступление, зависит от состояния музыкантов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, в 13.10 в службу спасения сообщили о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автодороги Владимир — Тума. Все обстоятельства аварии выясняются.