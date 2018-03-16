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В Тульской области известные скульпторы создадут памятник погибшим мотоциклистам

В Тульской области известные скульпторы создадут памятник погибшим мотоциклистам

Появится он на трассе М-2 «Крым», чуть южнее границы Тульской и Московской областей.

Ранее в Заокском районе был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника погибшим мотоциклистам. Муниципальное образование Малаховское подвело итоги. Победителями конкурса стали Михаил Баскаков и Алексей Чебаненко.
 
Памятник появится на трассе М-2 «Крым», чуть южнее границы Тульской и Московской областей.
 
Вот как он будет выглядеть:
 
 
Москвичи Алексей и Михаил — профессиональные скульпторы, кстати, довольно известные в нашей стране. Мужчины более 15 лет изготавливают монументы по всей России.
 
Корреспондент Myslo поговорил с Михаилом Баскаковым:
 
- Сам являюсь мотоциклистом, поэтому эта тема мне близка. Узнали с Алексеем о конкурсе, сделали эскиз и выиграли. Сейчас мы ожидаем финансирования проекта, после чего приступим к работе.  Изготавливать памятник будем сами. Важно, что это будет не дилетантская работа, а профессиональная, ведь мы знаем свое дело и имеем большой опыт.
 
Например, в Ульяновске Михаил и Алексей создали памятник медицинскому работнику,
 

Фото: ulpravda.ru.

в Казани — памятник митрополиту-староверу.


Фото: business-gazeta.ru.
монументальные бюсты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — в Троицком.
 

Фото: kac3.ru.
Кстати, для Алексея Чебаненко и Михаила Баскакова памятник в Тульской области будет первым.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:36 −7
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памятник погибшим мотоциклистам

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