В Тульской области известные скульпторы создадут памятник погибшим мотоциклистам

Появится он на трассе М-2 «Крым», чуть южнее границы Тульской и Московской областей.

Ранее в Заокском районе был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника погибшим мотоциклистам. Муниципальное образование Малаховское подвело итоги. Победителями конкурса стали Михаил Баскаков и Алексей Чебаненко.

Памятник появится на трассе М-2 «Крым», чуть южнее границы Тульской и Московской областей.

Вот как он будет выглядеть:

Москвичи Алексей и Михаил — профессиональные скульпторы, кстати, довольно известные в нашей стране. Мужчины более 15 лет изготавливают монументы по всей России.

Корреспондент Myslo поговорил с Михаилом Баскаковым:

- Сам являюсь мотоциклистом, поэтому эта тема мне близка. Узнали с Алексеем о конкурсе, сделали эскиз и выиграли. Сейчас мы ожидаем финансирования проекта, после чего приступим к работе. Изготавливать памятник будем сами. Важно, что это будет не дилетантская работа, а профессиональная, ведь мы знаем свое дело и имеем большой опыт.

Например, в Ульяновске Михаил и Алексей создали памятник медицинскому работнику,



Фото: ulpravda.ru.

в Казани — памятник митрополиту-староверу.

Фото: business-gazeta.ru.

монументальные бюсты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — в Троицком.



Фото: kac3.ru.

Кстати, для Алексея Чебаненко и Михаила Баскакова памятник в Тульской области будет первым.