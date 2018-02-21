Проверка слухов: Тульский клуб «Пряник» закрывается?
Вероятное закрытие клуба туляки обсуждают в соцсетях.
Раньше «Пряник» анонсировал концерты заранее — за несколько месяцев. Сейчас же выступления артистов распланированы лишь до начала апреля. А потом — всё.
Это навело туляков на подозрения: а вдруг заведение закрывается?
Комментарии в группе клуба «ВКонтакте»:
Кроме того, тулячка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала Myslo, что одна из тульских школ всегда отмечала в «Прянике» выпускные. И в этом году, как обычно, забронировали клуб еще до нового года, внесли предоплату. А недавно аванс родителям вернули, отказав в проведении праздника.
Однако администрация «Пряника» категорически эту информацию отрицает:
– Клуб закрываться не собирается. Даже на ремонт! Мы по-прежнему будем открыты для гостей по пятницам и субботам, а также будем и дальше приглашать артистов, — ответила директор клуба Ирина Терзян.
Вокруг клуба «Пряник» в последнее время большой ажиотаж. Чего стоит, например, недавняя трилогия Аскольда Запашного.