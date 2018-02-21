новости
новости
Регистрация
Проверка слухов: Тульский клуб «Пряник» закрывается?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Проверка слухов: Тульский клуб «Пряник» закрывается?

Вероятное закрытие клуба туляки обсуждают в соцсетях.

Раньше «Пряник» анонсировал концерты заранее — за несколько месяцев. Сейчас же выступления артистов распланированы лишь до начала апреля. А потом — всё.

Это навело туляков на подозрения: а вдруг заведение закрывается?

Комментарии в группе клуба «ВКонтакте»:

Кроме того, тулячка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала Myslo, что одна из тульских школ всегда отмечала в «Прянике» выпускные. И в этом году, как обычно, забронировали клуб еще до нового года, внесли предоплату. А недавно аванс родителям вернули, отказав в проведении праздника.

Однако администрация «Пряника» категорически эту информацию отрицает:

– Клуб закрываться не собирается. Даже на ремонт! Мы по-прежнему будем открыты для гостей по пятницам и субботам, а также будем и дальше приглашать артистов, — ответила директор клуба Ирина Терзян.

Вокруг клуба «Пряник» в последнее время большой ажиотаж. Чего стоит, например, недавняя трилогия Аскольда Запашного.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
Пряникслухи о закрытии клуба
Люди
Ирина Терзян
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чемпион Денис Полехин попытается взять реванш на Fight Show «Битва за Тулу»
Чемпион Денис Полехин попытается взять реванш на Fight Show «Битва за Тулу»
В Туле возле ТРЦ «Рио» КамАЗ со снегом протаранил легковушку
В Туле возле ТРЦ «Рио» КамАЗ со снегом протаранил легковушку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.