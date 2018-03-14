Генерал армии Михаил Моисеев в Туле: «Каждый должен выбирать свое будущее»

Генерал армии, председатель Союза ветеранов России, доверенное лицо Владимира Путина, а также кавалер ордена Красного Знамени, ордена Почета и еще более трех десятков различных наград — всё это список регалий Михаила Моисеева, который накануне прибыл с визитом в Тулу.

За время своей поездки он успел посетить Тульское суворовское училище, музей оружия и провести встречу с волонтерами регионального Штаба поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. С ними генерал говорил о послевоенном устройстве мира, своей службе и о том, почему считает, что прийти на выборы 18 марта — это долг каждого россиянина.

– Это не просто выборы — это направление развития России на ближайшие шесть лет, и любой гражданин, будь то представитель старшего поколения или молодёжи, — все, кто выбирает свое будущее, должен прийти на избирательный участок, — считает председатель общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Михаил Моисеев.