Тульские каратисты успешно выступили в Твери
Поздравляем спортсменов!
10 и 11 марта в Твери прошли традиционные Всероссийские соревнования «Тверской вызов», в которых приняли участие 460 каратистов из 16 регионов России.
Отлично выступили спортсмены Тульской областной общественной организации «Спортивная Федерация каратэ», воспитанники спортклуба «Везувий»:
- второе место — Полина Кудрявцева, 18+, весовая категория до 61 кг
- третье место — Анастасия Леонова, 16-17 лет, до 59 кг.
Тренер победителей — Андрей Стрыков.
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