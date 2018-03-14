Тульские каратисты успешно выступили в Твери

10 и 11 марта в Твери прошли традиционные Всероссийские соревнования «Тверской вызов», в которых приняли участие 460 каратистов из 16 регионов России.

Отлично выступили спортсмены Тульской областной общественной организации «Спортивная Федерация каратэ», воспитанники спортклуба «Везувий»:

второе место — Полина Кудрявцева, 18+, весовая категория до 61 кг

третье место — Анастасия Леонова, 16-17 лет, до 59 кг.

Тренер победителей — Андрей Стрыков.