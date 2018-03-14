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Тульские каратисты успешно выступили в Твери

Тульские каратисты успешно выступили в Твери

Поздравляем спортсменов!

10 и 11 марта в Твери прошли традиционные Всероссийские соревнования «Тверской вызов», в которых приняли участие 460 каратистов из 16 регионов России.

Отлично выступили спортсмены Тульской областной общественной организации «Спортивная Федерация каратэ», воспитанники спортклуба «Везувий»:

  • второе место — Полина Кудрявцева, 18+, весовая категория до 61 кг
  • третье место — Анастасия Леонова, 16-17 лет, до 59 кг.
Тренер победителей — Андрей Стрыков.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +3
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