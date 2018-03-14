новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы будут обесточены 15 марта

Какие улицы Тулы будут обесточены 15 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • п. Рудаково: пер. Садовый, 11,
  • пер. Лазурный, , 13, 52,
  • ул. Советская, 3,
  • ул. Скуратовская, 104,
  • ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
  • пер. Луговой, 1-12,
  • ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 5-30,
  • ул. Пионерская, 1-5, 10-а,
  • ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • Щёкинское шоссе, 55, 25,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й – 4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • Новомосковское ш., 36-38, 56-58,
  • пер. Городской, 54, 64, 41, 21,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • ул. Овражная, 17, 7,
  • ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 13-35 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,
  • пр-д Рабочий, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 48,
  • п. Октябрьский: 193-а, 193-238, 105,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричествагде в Туле отключат светОтключение электроэнергииотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Судьбу тульских бездомных животных обсудят на заседании общественного совета
Судьбу тульских бездомных животных обсудят на заседании общественного совета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.