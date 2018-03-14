Какие улицы Тулы будут обесточены 15 марта

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

п. Рудаково: пер. Садовый, 11,

пер. Лазурный, , 13, 52,

ул. Советская, 3,

ул. Скуратовская, 104,

ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.),

ул. Комсомольская, 22, 24, 26,

пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),

пер. Луговой, 1-12,

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Шевченко, 5-30,

ул. Пионерская, 1-5, 10-а,

ул. Чапаева, 1-39,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

Щёкинское шоссе, 55, 25,

п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й – 4-й Горельские пр-ды,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6, 7,

Новомосковское ш., 36-38, 56-58,

пер. Городской, 54, 64, 41, 21,

ул. Рязанская, 44-б,

ул. Овражная, 17, 7,

ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 13-35 (нечётн.),

ул. Пархоменко, 43, 43-а,

ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,

пр-д Рабочий, 1-27 (нечётн.),

ул. Станиславского, 48,

п. Октябрьский: 193-а, 193-238, 105,

п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,

пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.