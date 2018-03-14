Проверка слуха: Тульский автовокзал переедет в здание «К-Рауты»?

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки. По их словам, автовокзал, расположенный в центре Тулы, в скором времени переедет… в здание строительного гипермаркета «К-Раута»! Эту тему активно обсуждают в соцсетях.

Дыма без огня, как известно, не бывает. К тому же не так давно первыми лицами области было озвучено, что прорабатывается вопрос о переносе автовокзалов за пределы города. Позже стало известно, что «К-Раута» в Туле закрывается — корпорация Kesko прекращает ведение бизнеса в России.

Сложив эти факты, туляки сделали вывод, что автовокзал теперь перенесут именно на это место.

Возможно, распространению информации способствуют работники строительного гипермаркета.

В пресс-службе администрации города об этом сведений нет.

Пресс-служба правительства Тульской области также не подтвердила эту информацию:

– Тема о переносе автовокзала обсуждалась, но в настоящее время никаких точных данных о сроках реализации идеи и о конкретном месте, куда может переехать вокзал, нет.

Также ничего не знают об этой идее и в пресс-службе гипермаркета «К-Раута»: они не знают даже точной даты закрытия магазина.