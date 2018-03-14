новости
новости
Регистрация
Проверка слуха: Тульский автовокзал переедет в здание «К-Рауты»?

Проверка слуха: Тульский автовокзал переедет в здание «К-Рауты»?

Myslo проверил информацию.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки. По их словам, автовокзал, расположенный в центре Тулы, в скором времени переедет… в здание строительного гипермаркета «К-Раута»! Эту тему активно обсуждают в соцсетях.

Дыма без огня, как известно, не бывает. К тому же не так давно первыми лицами области было озвучено, что прорабатывается вопрос о переносе автовокзалов за пределы города. Позже стало известно, что «К-Раута» в Туле закрывается — корпорация Kesko прекращает ведение бизнеса в России.

Сложив эти факты, туляки сделали вывод, что автовокзал теперь перенесут именно на это место.

Возможно, распространению информации способствуют работники строительного гипермаркета.

В пресс-службе администрации города об этом сведений нет.

Пресс-служба правительства Тульской области также не подтвердила эту информацию:

– Тема о переносе автовокзала обсуждалась, но в настоящее время никаких точных данных о сроках реализации идеи и о конкретном месте, куда может переехать вокзал, нет.

Также ничего не знают об этой идее и в пресс-службе гипермаркета «К-Раута»: они не знают даже точной даты закрытия магазина.

сегодня, в 16:28 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автовокзал ТулаК-Раутаперенос автовокзала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Металлистов в Туле сняли асфальт
На ул. Металлистов в Туле сняли асфальт
В России могут ввести ОСАГО для бойцовых собак
В России могут ввести ОСАГО для бойцовых собак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.