Проверка слуха: Тульский автовокзал переедет в здание «К-Рауты»?
Myslo проверил информацию.
В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки. По их словам, автовокзал, расположенный в центре Тулы, в скором времени переедет… в здание строительного гипермаркета «К-Раута»! Эту тему активно обсуждают в соцсетях.
Дыма без огня, как известно, не бывает. К тому же не так давно первыми лицами области было озвучено, что прорабатывается вопрос о переносе автовокзалов за пределы города. Позже стало известно, что «К-Раута» в Туле закрывается — корпорация Kesko прекращает ведение бизнеса в России.
Сложив эти факты, туляки сделали вывод, что автовокзал теперь перенесут именно на это место.
Возможно, распространению информации способствуют работники строительного гипермаркета.
В пресс-службе администрации города об этом сведений нет.
Пресс-служба правительства Тульской области также не подтвердила эту информацию:
– Тема о переносе автовокзала обсуждалась, но в настоящее время никаких точных данных о сроках реализации идеи и о конкретном месте, куда может переехать вокзал, нет.
Также ничего не знают об этой идее и в пресс-службе гипермаркета «К-Раута»: они не знают даже точной даты закрытия магазина.