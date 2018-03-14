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В Туле отметят весенний праздник Навруз
Празднование пройдет на этнодворе «Тульский Левша».
24 марта туляков приглашают отметить весенний праздник Навруз. Он объединяет народы Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Татарстана.
Виртуальное путешествие по этим странам пройдет на этнодворе «Тульский Левша».
Гостей ждут:
- знакомство с обычаями и обрядами проведения праздника;
- традиционные национальные блюда;
- дефиле в национальных костюмах;
- конкурс «Мисс Навруз»;
- национальные игры, песни, танцы и многое другое.
Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.
Начало праздника в 12.00.
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