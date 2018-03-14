В Туле отметят весенний праздник Навруз

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Празднование пройдет на этнодворе «Тульский Левша».

24 марта туляков приглашают отметить весенний праздник Навруз. Он объединяет народы Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Татарстана.

Виртуальное путешествие по этим странам пройдет на этнодворе «Тульский Левша».

Гостей ждут:

знакомство с обычаями и обрядами проведения праздника;

традиционные национальные блюда;

дефиле в национальных костюмах;

конкурс «Мисс Навруз»;

национальные игры, песни, танцы и многое другое.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.

Начало праздника в 12.00.