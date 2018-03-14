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В Туле отметят весенний праздник Навруз
Фото nuz.uz

В Туле отметят весенний праздник Навруз

Празднование пройдет на этнодворе «Тульский Левша».

24 марта туляков приглашают отметить весенний праздник Навруз. Он объединяет народы Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Татарстана.

Виртуальное путешествие по этим странам пройдет на этнодворе «Тульский Левша».

Гостей ждут:

  • знакомство с обычаями и обрядами проведения праздника;
  • традиционные национальные блюда;
  • дефиле в национальных костюмах;
  • конкурс «Мисс Навруз»;
  • национальные игры, песни, танцы и многое другое.

Этнодвор «Тульский Левша»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.

Начало праздника в 12.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:03 −2
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