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В Туле сформируют перечень аварийных домов для расселения

В Туле сформируют перечень аварийных домов для расселения

В этом году на переселение жителей в новые квартиры город получит из регионального бюджета более 400 млн рублей, еще 200 млн – из городского бюджета.

12 марта на оперативном совещании в здании правительства Тульской области обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в Туле.

В этом году на переселение жителей в новые благоустроенные квартиры областной центр получит из регионального бюджета более 400 млн рублей, еще 200 млн направят из бюджета города. 

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина был сформирован предварительный перечень для расселения, в него вошли 38 домов. Сейчас ведутся переговоры с 14 застройщиками. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что в ближайшее время необходимо окончательно утвердить список домов, подлежащих расселению в этом году, определить микрорайоны, в которые переселят людей, и довести эту информацию до жителей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:36 +1
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