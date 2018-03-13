Туляки просят Дюмина пустить автобус до Куликова Поля и вернуть сгоревшую аптеку

Так, жители Куркинского района обратились с просьбой пустить маршрут общественного транспорта к новому музейному комплексу «Куликово поле». В своем письме они отметили, что сейчас добраться до музея можно только на автомобиле.



Владимир Гриценко.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко подтвердил актуальность проблемы и отметил, что отсутствуют переходно-скоростные полосы (ПСП) для торможения и разгона, посадочные площадки.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник пояснил, что для обустройства новых остановочных пунктов требуется устройство заездных карманов, остановочных площадок, а также обустройство ПСП. Эти виды работ относятся к капитальным затратам и требуют разработки проектно-сметной документации (ПСД). В 2018 году министерству необходимо подготовить ПСД и разработать схемы организации дорожного движения. Строительно-монтажные работы будут запланированы на 2019 год.

Губернатор поручил Родиону Дуднику в течение месяца совместно с ГИБДД, министерством культуры и руководством музея выработать предложения.

Также глава региона отметил, что в рамках повышения туристической привлекательности региона необходимо провести мониторинг транспортной доступности всех культурных объектов. Соответствующее поручение Алексей Дюмин дал министру культуры области Татьяне Рыбкиной.

Жительница микрорайона Подлесный г. Донского рассказала, что в феврале в здании, где располагались почтовое отделение и аптека, произошел пожар. Люди опасаются, что учреждения закроют.



По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, на время ремонтных работ почтовое отделение переведено в другое здание, закрывать его не планируется.

Аптека же, как пояснил глава администрации МО г. Донской Руслан Бутов, была коммерческой, и собственник не планирует возобновлять ее работу.

Алексей Дюмин подчеркнул, что люди не должны остаться без лекарственного обеспечения, и поручил министру здравоохранения области Андрею Третьякову проработать возможность организации в микрорайоне аптечного пункта ГУП «Фармация».



Были рассмотрены обращения из Тулы о создании условий для безопасного передвижения по дорогам и тротуарам, а также об устранении проблемы перебоев с отоплением в жилых домах.



Губернатор отметил, что решения по данным вопросам и все планируемые работы необходимо согласовать с жителями.