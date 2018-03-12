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Тульские стоматологи проведут день открытых дверей
Фото из архива Myslo.

Тульские стоматологи проведут день открытых дверей

Акции в филиалах областной стоматологической больницы пройдут 17 марта.

17 марта 2018 года с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Кутузова, 35-а;
  • филиал № 1,  Щекино, ул. Пионерская, 36-а.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 08:12 +2
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