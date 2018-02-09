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В Донском горящий дом тушили 15 человек

В Донском горящий дом тушили 15 человек

Двухэтажное жилое строение загорелось сегодня рано утром.

9 февраля 2018 года в 4.51 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания на улице Калинина в микрорайоне Центральный города Донской.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Дом был потушен, пострадавших нет.

В результате происшествия обгорели диван и шкаф, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны! 

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону – 01 или с мобильного – 112 и 101.

сегодня, в 10:03 +2
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