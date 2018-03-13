Кадр из видео.
Месть за парковку: в Донском семейная пара закидала снегом авто соседа
Случай произошел 13 марта.
В Донском семейная пара необычным образом отомстила соседу, который занял чужое парковочное место. Супруги с помощью лопат забросали автомобиль снегом. Инцидент произошел на улице Молодцова. Видео опубликовано в Youtube на канале «Наш Донской 71».
Напомним, похожий случай произошел в Туле на выходных. Тулячка засыпала снегом соседскую машину во дворе дома 25 на улице Кирова.
Другие статьи по темам
Прочее