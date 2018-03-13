За порядком во время выборов в Туле будут следить 980 полицейских
В администрации города обсудили вопросы подготовки избирательных участков к 18 марта.
О работе по обеспечению правопорядка и охране помещений избирательных комиссий рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка городского УМВД Роман Чепелев.
В охране правопорядка будут задействованы 980 сотрудников полиции, а также 60 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и восемь сотрудников линейного отдела МВД России на станции Тула.
Все избирательные комиссии города Тулы находятся под круглосуточной охраной.
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