За порядком во время выборов в Туле будут следить 980 полицейских

В администрации города обсудили вопросы подготовки избирательных участков к 18 марта.

О работе по обеспечению правопорядка и охране помещений избирательных комиссий рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка городского УМВД Роман Чепелев.

В охране правопорядка будут задействованы 980 сотрудников полиции, а также 60 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и восемь сотрудников линейного отдела МВД России на станции Тула.

Все избирательные комиссии города Тулы находятся под круглосуточной охраной.