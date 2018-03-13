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Как в Тульской области исполняются «майские указы» Президента
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как в Тульской области исполняются «майские указы» Президента

Предварительные итоги подвели на оперативном совещании.

12 марта на еженедельном оперативном совещании в здании правительства подвели предварительные итоги исполнения «майских» указов Президента России в Тульской области.

Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин сообщил, что по 28 показателям отмечена положительная динамика. В половине из них целевые значения уже достигнуты. По 8 показателям есть риск не уложиться в установленные сроки.

Министр образования региона Оксана Осташко рассказала, что показатель по обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях выполнен в полном объеме.

На сегодняшний момент остается нерешенным до конца вопрос обеспечения местами в ясельных группах детей в возрасте до 3 лет.

Чтобы они могли посещать детские сады, на федеральном уровне в соответствии с поручением Президента РФ разработана программа по созданию дополнительных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Тульской области из федерального бюджета выделено 532,5 млн рублей. Эти средства в 2018—2019 годах планируется направить на строительство (выкуп) 10 объектов в 6 городах: 5 — в Туле, по одному — в Веневе, Киреевске, Щекино, Ефремове, Ясногорске.

В 2017 году принимаемые меры позволили достичь снижения смертности. Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков сообщил о мерах по улучшению ранней диагностики, повышению качества обследования и лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.

Он также отметил, что Тульская область вошла в пилотный проект Минздрава РФ по новым методикам статистического учета пациентов с онкологическими заболеваниями, которые проходят обследование и получают специализированное лечение. Данный подход позволит оценить качество и своевременность оказываемой им медицинской помощи на всех этапах.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил, что в регионе выполнена задача по увеличению доли граждан, которые получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме, до 75%.

На сегодняшний момент 75,8% жителей Тульской области старше 14 летнего возраста имеют подтвержденные аккаунты в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получают услуги в электронном виде.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина сообщила, что в 2017 году Указ Президента в части повышения заработной платы работникам отдельных категорий бюджетной сферы выполнен.

Задача — удержать эту планку. По итогам января-февраля нынешнего года плановые показатели также достигнуты.

Алексей Дюмин поручил Марине Левиной продолжить ежемесячный контроль за исполнением Указа Президента по повышению заработной платы и своевременной сдачей бюджетными учреждениями отчетности в Туластат.

- Сроки исполнения большей части «майских» указов завершаются в 2018 году. Поэтому необходимо приложить максимальные усилия для безусловного достижения всех показателей, — подытожил Алексей Дюмин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:15 −6
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