Как тулякам получить путевку в детский лагерь

Фото ysia.ru

Прием заявлений на путевки в санатории Тульской области и Краснодарского края начался с 1 марта 2018 года. 15 марта стартует дополнительный прием заявок.

Дополнительно прием заявлений на выделение санаторных оздоровительных путевок в санатории Тульской области начнется 15 марта 2018 года с 9.00.

Государственная услуга «Предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа» предоставляется детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Наиболее удобно и быстро родители (законные представители) ребенка могут подать заявление на получение санаторных оздоровительных путевок на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей». Данный способ позволяет родителям не только выбрать оздоровительное учреждение, но и самостоятельно отслеживать статус заявления.

Алгоритм подачи заявления

Зайти в личный кабинет на сайт «Госуслуги71» или по ссылке. В каталоге по категориям выбрать категорию «Спорт и туризм», затем раздел «Путевка в детский оздоровительный лагерь». Выбрать «Путевка в детский оздоровительный лагерь».

Попадаем на начальный этап формирования заявления на оформление путевки или проходим по ссылке.

Для начала заполнения заявления нажать на ссылку «Получить услугу». Переходим к заполнению полей заявления. Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. По завершении заполнения заявления переходим к выбору санаторного оздоровительного лагеря. Выбрать «Тип лагеря»:

санаторно-оздоровительный лагерь Тульской области

санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный на морском побережье РФ

Также можно указать не один санаторий, а несколько, как показано на рисунке ниже. Если для Вашего ребенка не хватит путевок в санаторий, который был указан в первом варианте, система автоматически распределит заявку во второй и третий указанный санаторий и смену.

Выставить галочки в окошках напротив того способа информирования, который вам наиболее удобен.

По завершению заполнения заявки нажать кнопку «Готово» и получить номер заявки. Решение по выделению путевки в санаторный оздоровительный лагерь выносится системой автоматически на следующий день после подачи вами заявления.

После информирования заявителя через портал «Госуслуги71» о статусе заявления «Путевка выделена», родитель (законный представитель) должен в течение 7 календарных дней предоставить в МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», расположенное по адресу: Тула, проспект Ленина, 86/37, документы для подтверждения данных, указанных при регистрации заявления в электронной очереди:

копию паспорта (с предоставлением оригинала);

копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в возрасте 14 лет и старше) с предъявлением оригинала;

документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка;

справку из поликлиники о том, что ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении с указанием профиля по форме №070/у.

После информирования заявителя о статусе заявления «Отказано» заявитель имеет право подать заявление повторно.

При информировании заявителя о статусе заявления «Мест нет» предоставление путевки в данный санаторий станет возможным в случае отказа другого заявителя в течение 7 календарных дней.

Если первый способ недоступен, получить услугу можно посредством личного обращения родителей (законных представителей) по месту регистрации ребенка в орган, уполномоченный на проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании город Тула (МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», расположенное по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 86/37, тел. 77-00-91, 77-00-93.)