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В Туле разыграли Кубок области по легкой атлетике
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Туле разыграли Кубок области по легкой атлетике

Победители и призеры получили награды.

В легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» прошли соревнования на Кубок Тульской области по легкой атлетике.  В стартах приняли участие сильнейшие спортсмены региона 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше.

В беге на 60 м высокий результат показал Александр Жильцов – 6.65 с. Бег на 300 м уверенно выиграла кандидат в сборную России Карина Краснова – 42,8 с.

Одновременно с розыгрышем Кубка области проходил третий заключительный этап Гран-при «Ростех» среди спортсменов 14-15, 16-17 лет. Среди младших юношей на дистанции 60 м следует отметить время недавнего финалиста юношеского первенства России Якова Никулина - 7,08с, который выиграл все три этапа, став абсолютным победителем. 

Также в третий раз победы одержали Снежанна Ломакина (800 м), Артём Голубков (400 м), Анастасия Котельникова (60 м), Савелий Косыгин (800 м), Иван Костриков (60 м) и Софья Соколюк (60 м).

Для легкоатлетов 2003-2004 г.р. соревнования стали последней репетицией перед финальными Всероссийскими стартами среди школьников «Шиповка юных», которые пройдут в Казани 22-30 марта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:26 +3
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