В прошлом году 260 туляков поменяли имя

Городские органы ЗАГС обнародовали итоги работы за 2017 год.

В 2017 году в ЗАГСах Тулы зарегистрировано 23 620 актов гражданского состояния.

В это число входит регистрация рождения, установление отцовства и усыновления, заключение и расторжение брака, перемена имени, регистрация смерти.

Так, зарегистрировано 6374 рождения, 260 — перемена имени, 4811 — заключение брака, 2452 — расторжение брака, 8830 — регистрация смерти.

Также совершено 34 086 иных юридических значимых действий. Это выдача повторных документов из архива, истребование документов с территории иностранных государств, внесение исправлений и изменений в актовые записи.

В Туле ежегодно увеличивается количество регистраций актов с участием иностранных граждан. Зарегистрировано 350 рождений детей у иностранцев. На 10% больше зарегистрировано браков с гражданами других государств.