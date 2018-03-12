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Погода в Туле 13 марта: потепление, облачность и небольшой снег

Погода в Туле 13 марта: потепление, облачность и небольшой снег

Синоптики обещают гололедицу на дорогах и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами  небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью  – от -7 до -2 градусов, днём немного потеплеет – до +1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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