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За сутки тульские пожарные спасли из горящих домов 14 человек
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

За сутки тульские пожарные спасли из горящих домов 14 человек

Пожары произошли на улицах Седова и Прокудина.

За сутки тульские пожарные спасли из горящих домов 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Так, 10 марта в 7.15 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной на ул. Седова. Пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. По лестничному маршу из задымленного подъезда вывели пять человек, еще троих спасли с помощью автолестницы.

К счастью, никто не пострадал. В результате происшествия выгорела комната на площади 6 кв. м, остальные помещения закоптились. Причина пожара устанавливается.

 

Еще один пожар произошел около 17.00 в квартире на ул. Прокудина. В 17.10 пожарные приехали на место происшествия. Открытое горение было ликвидировано в 17.15.

Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено шесть человек.

В результате происшествия выгорела ванна размером 2×2 м, в кухне размером 2×3 м обгорела мебель. Закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 +1
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