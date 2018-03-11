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В Новомосковске мужчина ограбил магазин цветов

В Новомосковске мужчина ограбил магазин цветов

Злоумышленник ударил женщину-продавца и забрал из кассы деньги.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник днем зашел в цветочный магазин и, несколько раз ударив женщину-продавца, забрал из кассы деньги. Ущерб составил 2800 рублей.

Помимо денег, злоумышленник похитил из магазина три цветка.

В кратчайшие сроки полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 65-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении. При этом подозреваемый не смог пояснить, зачем и для кого похищал из торговой точки цветы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:40 +4
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