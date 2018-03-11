В Новомосковске мужчина ограбил магазин цветов

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник днем зашел в цветочный магазин и, несколько раз ударив женщину-продавца, забрал из кассы деньги. Ущерб составил 2800 рублей.

Помимо денег, злоумышленник похитил из магазина три цветка.

В кратчайшие сроки полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 65-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении. При этом подозреваемый не смог пояснить, зачем и для кого похищал из торговой точки цветы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».