В Новомосковске мужчина ограбил магазин цветов
Злоумышленник ударил женщину-продавца и забрал из кассы деньги.
В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник днем зашел в цветочный магазин и, несколько раз ударив женщину-продавца, забрал из кассы деньги. Ущерб составил 2800 рублей.
Помимо денег, злоумышленник похитил из магазина три цветка.
В кратчайшие сроки полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 65-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении. При этом подозреваемый не смог пояснить, зачем и для кого похищал из торговой точки цветы.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».
Другие статьи по темам
Прочее