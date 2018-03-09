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В Туле пройдет донорская акция

В Туле пройдет донорская акция

С 12 по 16 марта 2018 года в Тульской области проводится акция – «День донорского совершеннолетия».

Почетными участниками этой акции традиционно становятся молодые люди, достигшие возраста 18 лет, готовые добровольно и безвозмездно сдать кровь для спасения жизни людей, попавших в беду.

Молодежь, студенчество — всегда активные участники донорского движения.

Значение донорских акций среди молодежи невозможно переоценить: это и пропаганда здорового образа жизни, и возможность проявить социальную ответственность, человечность, патриотизм. Причастность к спасению жизни другого человека достойно характеризует взрослого гражданина страны.

В ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» будут рады видеть в рядах доноров молодых людей, готовых впервые сдать кровь.

Будущих и действующих доноров ждут по адресам:

  • г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 56, тел. для справок (4872) 31−22−63, прием с 8.00 до 12.30;
  • г. Тула, ул. Майская, 3, тел. для справок (4872) 48−21−37, прием с 8.00 до 12.00;
  • г. Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, тел. для справок (48762) 6−28−67, прием с 8.00 до 13.00;
  • г. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, тел. для справок (48741) 5−56−10, прием с 8.00 до 13.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

вчера, в 22:09 +3
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