ДТП с грузовиком на трассе «Крым» в Тульской области: погиб водитель
Авария произошла 8 марта около 7 часов утра.
Как сообщили в региональном УГИБДД, 8 марта в 7.00 минут на 124-м км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП.
Автомобиль «Hyundai Sonata» под управлением 46-летнего водителя двигался в сторону Москвы. Внезапно он совершил попутное столкновение с двигающимся впереди грузовым автомобилем «Man» под управлением 46-летнего мужчины.
В результате водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте ДТП.
УГИБДД выясняет подробности происшествия.
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