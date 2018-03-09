ДТП с грузовиком на трассе «Крым» в Тульской области: погиб водитель

Как сообщили в региональном УГИБДД, 8 марта в 7.00 минут на 124-м км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП.

Автомобиль «Hyundai Sonata» под управлением 46-летнего водителя двигался в сторону Москвы. Внезапно он совершил попутное столкновение с двигающимся впереди грузовым автомобилем «Man» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте ДТП.

УГИБДД выясняет подробности происшествия.