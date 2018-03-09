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ДТП с грузовиком на трассе «Крым» в Тульской области: погиб водитель

ДТП с грузовиком на трассе «Крым» в Тульской области: погиб водитель

Авария произошла 8 марта около 7 часов утра.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 8 марта в 7.00 минут на 124-м км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП.

Автомобиль «Hyundai Sonata» под управлением 46-летнего водителя двигался в сторону Москвы. Внезапно он совершил попутное столкновение с двигающимся впереди грузовым автомобилем «Man» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте ДТП.

УГИБДД выясняет подробности происшествия.

вчера, в 12:29 +2
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