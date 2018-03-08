Эксперты: экономика Тульской области развивается устойчиво и стабильно

По мнению специалистов, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «В» – это значит, что у региона есть надёжная финансовая «подушка безопасности».



Одновременно подтверждены рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций региона. Рейтинг Тульской области на уровне «ВВ» с прогнозом «Стабильный» подтверждается агентством на протяжении пяти лет подряд.

По прогнозам Fitch, прямые финансовые риски региона являются умеренными – Тульская область имеет благоприятную структуру государственного долга, в которой преобладают бюджетные кредиты под низкую процентную ставку. По данным экспертов, что в среднесрочной перспективе в бюджетной политике региона не предвидятся существенные изменения.

Рейтинги отмечают умеренные социально-экономические показатели области, взвешенную налогово-бюджетную и финансовую политику региона, которая поддерживает приемлемые бюджетные показатели и умеренный уровень долга.