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В Центральном округе Тулы сносят аварийные постройки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Центральном округе Тулы сносят аварийные постройки

На улице Дзержинского будет снесено около 40 сараев.

Сегодня, 7 марта, в Туле рабочие сносят сараи на улице Дзержинского. В Центральном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи.

В пресс-службе администрации города отмечают, что жителей уведомляют заранее о проведении данных работ.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек без правоустанавливающих документов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +1
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