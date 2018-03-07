В Центральном округе Тулы сносят аварийные постройки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На улице Дзержинского будет снесено около 40 сараев.

Сегодня, 7 марта, в Туле рабочие сносят сараи на улице Дзержинского. В Центральном округе порядка 60 мест, в которых расположены ветхие бесхозные сараи и гаражи.

В пресс-службе администрации города отмечают, что жителей уведомляют заранее о проведении данных работ.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова во всех территориальных округах ведется работа по ликвидации ветхих построек без правоустанавливающих документов.