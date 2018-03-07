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Тульская семья погорельцев: «Мы остались без жилья, вещей и денег!»
Фото Юлии Королевой.

Тульская семья погорельцев: «Мы остались без жилья, вещей и денег!»

В огне сгинуло всё.

Тульская семья Деминых в один момент остались без крыши над головой. Все нажитое за много лет имущество сгорело в страшном пожаре. ЧП случилось 4 марта в селе Хрущево.

Олеся вспоминает тот ужасный день со слезами на глазах.

- Я работаю продавцом в магазине «Изюминка», недалеко от дома. Как обычно, я ушла на работу в 7.30, мой муж отправился на службу еще раньше. Около 10 часов утра мне позвонили соседи и сказали, что мой дом горит! Я прибежала домой и увидела, что всё вокруг в дыму. Руки, ноги подкосились, я растерялась, не знала, что делать.

Дома оставался мой отчим. Каким-то образом он сумел выбраться из дыма и огня. Просто повезло, что дети в это время были у бабушки! — со слезами рассказывает Олеся.

Женщина позвонила мужу, тот примчался домой. Супруги пытались спасти документы, которые находились в шкафу в детской комнате. Мужчина с трудом выбил окно плечом и успел достать бумажки. Но стеклопакет выбить было непросто: у мужчины перелом плеча со смещением.

От дома мало что осталось. Жить там невозможно. В один миг семья лишилась всего, в том числе и домашних любимцев.

В доме заживо сгорели кошка и две собаки: стаффорд и чихуахуа.

Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки. Олеся говорит, что проблем с проводкой в доме не было...

Сейчас семья скитается по знакомым и родственникам. Друзья и коллеги не оставили их в беде. Олеся говорит, что им несли одеяла, одежду, постельное белье, помогали деньгами.

- Мы очень благодарны всем, кто откликнулся! — говорят Демины.

Погорельцы обращаются за помощью к неравнодушным тулякам.

Нужна одежда для детей — Вики и Глеба. Рост мальчика 130−135 см, размер ноги — 36. Девочка — 140 см, носит обувь 37−38 размера.

Номера карт для перевода денег: 5547 5983 9277 4834 («Промсвязьбанк») или 5469 6600 1031 6457 («Сбербанк») — Анна Староконь (сестра Олеси).

Номер телефона Олеси есть в редакции.

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Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 1
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 2
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 3
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 4
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 5
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 6
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 7
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 8
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 9
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 10
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 11
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 12
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 13
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 14
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 15
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 16
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 17
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 18
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 19
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 20
Тульская семья осталась без крыши над головой, Фото: 21
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +3
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