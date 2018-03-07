В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо

Фото из архива Myslo.

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 25 стран Европы.

С 31 марта по 1 апреля в Туле состоится Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В нашем регионе соревнования пройдут во второй раз.

В 2017 году турнир был организован на отличном уровне и получил высокую оценку Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России.

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 25 стран Европы.

На татами выйдут сильнейшие спортсмены национальных сборных команд. По приглашению Федерации дзюдо России в турнире примут участие сборные команды Австралии и Японии.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона «Арсенал» (пр. Ленина, 87).

В турнире будет отдельно принимать участие сборная Тульской области.

Организаторами турнира являются: Европейский союз дзюдо, Министерство спорта РФ, правительство Тульской области, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Тульской области.

Проведение Кубка Европы в нашем регионе планируется до 2020 года.