В Туле обсудили разработку новой программы «Доступная среда»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В областном правительстве состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов, на котором подвели итоги реализации программы в 2017 году.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, члены координационного совета.

Различные меры социальной поддержки в области получают более 150 тысяч людей с инвалидностью. Общий объем бюджетных средств, выделенных на «Доступную среду» в 2017 году, составил 145, 1 млн рублей.

В реестре приоритетных объектов социальной инфраструктуры содержится 141 объект. Для инвалидов и маломобильных групп граждан с 2014 по 2017 год адаптировано 84 объекта, 21 из них – в 2017 году.

Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» семьи с инвалидами и детьми-инвалидами получили адресную социальную помощь на покупку компьютеров, единовременную денежную выплату на приобретение адаптированного жилого помещения или проведение ремонта.

Бюджетные средства были направлены на выплату компенсаций для детей с сахарным диабетом, оснащение, переоборудование и создание новых рабочих мест для инвалидов, проведение мероприятий по профподготовке. Также инвалидам была предоставлена возможность получения компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации – этой возможностью воспользовались 45 человек. Было оказано более 7500 услуг по специальному транспортному обслуживанию инвалидов.

Срок действия программы «Доступная среда» на федеральном уровне продлен до 2025 года. Всем участникам программы поручено до 1 апреля направить в министерство труда и социальной защиты Тульской области предложения по новой региональной программе, проект которой должен быть готов к 1 мая.